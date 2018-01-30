Минкультуры установило предельные суммы финансирования кинопроизводства

В Министерстве культуры РФ подготовлен проект приказа, устанавливающий предельные лимиты в выделении госфинансирования кинопроектам, претендующим на государственную финансовую поддержку по линии ведомства. Об этом сообщает ТАСС.
Так, согласно приказу, проекты полнометражных фильмов, претендующих на статус социально значимых, смогут получить субсидию в размере не более 70 млн рублей каждый, проекты полнометражных игровых авторских и экспериментальных фильмов – не более 40 млн рублей, игровых фильмов-дебютов – не более 25 млн рублей, полнометражных игровых детских фильмов – не более 50 млн рублей.
Для анимационной отрасли будут действовать другие правила. Если речь идет о короткометражных проектах, они смогут получить от государства не более 250 тысяч рублей за минуту, если о сериалах или циклах – не более 220 тысяч рублей за минуту, если о полнометражных мутфильмах – не более 50 млн рублей. На фильмы-дебюты Минкультуры готово выделять не более 200 тысяч рублей за минуту.
Проект неигрового или документального кино может получить от государства до 8 млн рублей, если речь идет о неигровом спецпроекте. Полнометражные фильмы смогут рассчитывать на 3 млн рублей каждый, проект научно-популярной тематики – на сумму не более 2,3 млн, короткометражный фильм – до 2,2 млн рублей. И, наконец, не более 1 млн рублей Минкультуры сможет выделить на неигровые фильмы-дебюты.
30.01.2018 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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