Минкультуры начинает прием заявок на субсидии для детского, авторского и дебютного кино

Министерство культуры открыло прием заявок на участие в открытых питчингах для получения государственных субсидий на создание новых фильмов, претендующих на статус национальных. Сбор заявок от организаций кинематографии, начался 6 апреля и продлится до 27 апреля включительно. Ведомство ждет проекты детских фильмов, авторского и эксмпериментального кино и кинодебютов. Кроме того, госсубсидии на производство могут получить проекты телесериалов, длиной не более 12 серий.

Содержание каждой заявки определяется приложением к приказу от 10.03.2016 № 522 «Порядок отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов», с которым можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры России www.mkrf.ru. Департамент кинематографии проводит прием и регистрацию представленных комплектов документов и материалов по адресу: 125993, Россия, Москва, Малый Гнездниковский пер., д.7/6 в рабочие дни строго с 14.00 до 17.00.

06.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры