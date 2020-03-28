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Питчинги Минкультуры и Фонда кино в этом году будут проходить в дистанционном режиме

Для этого Минкультуры разработает электронный стандарт подачи заявок

Питчинги проектов, претендующих на получение господдержки по линии Министерства культуры и Фонда кино в 2020 году будут проходить в дистанционном режиме. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова на совещании в ведомстве, которое прошло накануне. В его работе приняли участие продюсеры Федор Бондарчук и Михаил Врубель, Антон Сиренко из Sony Pictures и представлявший НМГ Алексей Янчишин. 

«Мы понимаем, что даже в сложившейся ситуации необходимо утверждать сценарии и создавать команды. Без этого невозможно, − цитирует Любимову «Российская газета». − Поэтому мы в кратчайшие сроки должны предоставить нашим кинематографистам возможность сдавать весь пакет документов в электронном виде. И, конечно же, в этом году и в Министерстве культуры, и в Фонде кино питчинги будут проходить именно в удаленном режиме, к которому мы готовы».

В связи с вышесказанным, Любимова поручила своим подчиненным разработать электронный стандарт подачи заявок на получение господдержки в течение 10 дней. Поручение коснулось как Министерства культуры, так и Фонда кино.

Кроме того, в ходе совещания также обсуждалась возможность создания онлайн-платформы для международной деятельности РОСКИНО. Последнее становится все более актуальным ввиду того, что значительная часть важных кино- и телерынков в этом году будет проходить в онлайн-формате.

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28.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета

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