В Минкультуре обсудили вопросы переноса дат релизов

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с представителями Ассоциации кинодистрибьюторов России. В ней приняли участие президент Ассоциации, вице-президент по кинодистрибуции ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» Вадим Смирнов, генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, генеральный директор ООО «Юниверсал Пикчерс Интернешнл» Вадим Иванов, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов и другие.

Участники совещания обсудили стратегию планирования дат выхода в прокат российских фильмов и поддержку отечественного кинопродукта при участии Ассоциации кинодистрибьюторов. «Мы планируем закрепить определенный период времени, за который никакие переносы дат релизов – если это не экстремальная ситуация – невозможны, потому что производство кино – это задолго планируемый бизнес», – сказал президент Ассоциации Вадим Смирнов.

Представители Ассоциации сообщили, что данное предложение поддержано всеми членами организации, однако пока не получило официального статуса. Члены Ассоциации намерены формализовать его в виде меморандума и проинформировать представителей киноиндустрии.

Кроме того, участники встречи договорились создать рабочую группу с участием представителей Фонда кино для обсуждения выбора дат релизов социально значимых отечественных кинолент.

Ассоциация кинодистрибьюторов России создана в 2017 году. В состав участников вошли представители шести ведущих кинопрокатных компаний России. В задачи объединения входит формирование благоприятных условий для роста и развития рынка кинотеатрального показа, налаживание диалога между представителями бизнеса и органами власти, формирование свода норм и правил по улучшению делового климата в отрасли и другие.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

06.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ