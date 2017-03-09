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Минкультуры не нашло гей-пропаганды в «Красавице и чудовище»

Хотя искало ее там вместе с «ультраконсервативными» экспертами

Министр культуры Владимир Мединский, наконец, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг фильма Disney КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. Чиновник рассказал агентству «Интерфакс», что в его ведомстве внимательно отнеслись к жалобам, но не стали поддерживать инициативу о запрете картины в России, так как не нашли в ней гей-пропаданды.

«Провели проверку. Не нашли, – сказал Мединский. – У нас есть заключение Института культурного наследия Лихачева. Они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией». Министр заметил, что эксперты института отличаются «ультраконсервативным подходом в вопросах культуры». 

«В официальном заключении они рекомендовали повысить возрастной ценз, что и было сделано, – отметил глава Минкультуры, комментируя присвоенный фильму рейтинг 16+. – Прокатчики постараются не ставить этот кинофильм в утренние часы, когда его могут посмотреть дети, но никаких формальных нарушений закона ни сотрудники, ни чиновники министерства, ни сотрудники департамента кино, ни целая комиссия не увидела».

09.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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