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Минкультуры оштрафует создателей фильма «Дикая лига»

Ведомство применит санкции к продюсерам в связи со срывом сроков производства

Продюсерский центр «Новое время» будет оштрафован Министерством культуры РФ за срыв сроков производства фильмов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на слова министра культуры Владимира Мединского. В 2016 году ведомство выделило продюсерскому центру «Новое время» средства на производство проекта ДИКАЯ ЛИГА, повествующего о зарождении футбола в России. 

«У проекта накапливается штраф перед Минкультуры в связи со срывом сроков производства, фильм должны были сдать в декабре 2018 года», — цитирует пресс-служба слова министра культуры Владимира Мединского.

По словам продюсера картины Дмитрия Шмулевича, лента находится в активной фазе постпродакшна, а задержка с окончанием производства связана с участием в картине американской кинозвезды. В данном случае речь идет об актере Адриане Поле. Ожидается, что ДИКАЯ ЛИГА будет готова в марте. «В настоящее время мы ведем переговоры с кинокомпаниями «Двадцатый Век Фокс» и «Юниверсал», чтобы определить с ними дату выхода в прокат», − сообщил продюсер. Он добавил, что в прокат фильм рассчитывают выпустить в ноябре 2019 года.

Продюсерский центр «Новое время» основан в 2015 году. Помимо фильма ДИКАЯ ЛИГА он готовит к прокату документально-игровой фильм БАЙКАЛ − СЕРДЦЕ МИРА 3D

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15.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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