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Правительство выступает за блокировку «зеркал» пиратских сайтов

Законопроект получил одобрение

Министр коммуникаций и связи Николай Никифоров сообщил журналистам, что законопроект по блокировке «зеркал» сайтов с запрещенным или нелегальным контентом нашел поддержку в правительства страны. РБК уточняет, что инициатива подразумевает дополнение существующего законодательства специальным термином «производный сайт в сети интернет», или «зеркало», а также определяет порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в суд. Кроме того, согласно законопроекту теперь операторы поисковых систем будут обязаны удалять из поисковой выдачи данные о данных страницах.

Никифиров назвал законопроект «очень хорошим» и заявил, что технологии всегда будут опережать политиков, которые занимаются законотворческой деятельностью, а потому данная инициатива «это не какой-то конечный результат, это процесс». Министр также рассказал о процедуре будущей блокировки. Первым шагом в ней станет принятие решения Мосгорсудом, и, в случае, если у попавшего под блокировку сайта появятся так называемые «сайты-зеркала», то решение по ним может быть вынесено без отдельного заседания, с помощью судебного приказа.

РБК обращает внимание, что не менее 65% ресурсов из реестра Роскомнадзора продолжают работать. Ранее ведомство представило поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и там было предложение приравнять «зеркала» к заблокированным сайтам и ввести штрафы за пропаганду средств обхода блокировки.

17.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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