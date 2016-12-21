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Доля российского кино в кинотеатрах Москвы составила 20%

В столице подводят итоги Года кино

Доля российского кино в кинотеатрах столицы в Год кино составила 20%. Об этом сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он подчеркнул, что в муниципальных московских кинотеатрах эта цифра поднялась до 32,5% и что власти постараются сохранять ее такой и дальше. 

По информации Кибовского, сейчас в российской столице работает 128 кинотеатров с 688 кинозалами. Интересно, что в советские годы в Москве существовало 122 кинотеатра с 200 кинозалами. Все они были государственными. Сейчас городу принадлежат только 12 площадок, все остальные – частные. Кибовский добавил, что 20%-ная доля русского кино – это общие цифры для Москвы, а в коммерческой сети доля российского кино достигает 21,5–25%. «В этом году было показано 385 фильмов, из них 83 – российские, 302 – иностранные», – цитирует главу Департамента культры города ТАСС.

21.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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