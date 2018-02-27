«Мстителей» вернули на третье мая, но убрали с девятого

Один из главных кинорелизов мая – фантастический экшн МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ – в России вернулся на мировую дату выхода. Лента стартует в наших кинотеатрах 3 мая, хотя две недели назад ее дистрибьютор, компания WDSSPR, получила прокатное удостоверение с датой выхода 11 мая, о чем она и сообщила в информационном письме партнерам. Теперь же картине вернули возможность отработать на майских праздниках. Однако с условием.

По сообщениям «Коммерсанта», решение разрешить МСТИТЕЛЯМ выход в прокат в их мировую дату Минкультуры приняло после встречи с представителями крупнейших киносетей. Они ратовали за возврат фильма на майские праздники. В переговорах участвовали, в частности, Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино», сеть «Каро», сети «Киномакс» и «Синема Стар».

Чтобы вернуть потенциальный блокбастер на интересную им дату, киносети взяли на себя определенные обязательства. Это «Коммерсанту» подтвердил гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов, отказавшись уточнить, какие именно. Впрочем, другие источники на рынке все же рассказали об условиях договоренностей с Минкультуры. Кинотеатры не будут показывать МСТИТЕЛЕЙ 9 мая. Этот день будет днем российского кино: кинотеатры поставят в расписание как актуальные киноблокбастеры вроде ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ и ЛЬДА, так и другие популярные отечественные фильмы последних лет.

27.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ