«Мулан» ушел в онлайн, но прокат теоретически возможен

Студия Disney сообщила неприятную для кинотеатров новость − фильм МУЛАН уже 4 сентября появится на видеосервисе Disney+. Это значит, что лента не выйдет в кинотеатрах США и тех международных рынков, на которых этот онлайн-кинотеатр доступен для использования. Фактически это все крупнейшие прокатные территории: Австралия, Япония, Индия, страны Западной Европы. При этом, студия оговорилась, что там, где Disney+ не присутствует, возможен выпуск фильма в традиционный прокат. Это, прежде всего, Китай. И, возможно, Россия с СНГ, но пока у нас фильм ушел из графика релизов, а на уикенд 4 сентября заявлен друго проект от Disney Studios − НОВЫЕ МУТАНТЫ.

Интересно, что пользователям Disney+ МУЛАН будут продавать за отдельную арендную плату, а не по подписке. И плата эта рекордно высока − она составит $29,99. Напомним, что те же ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР были доступны на Pemium VOD за $19.99. При этом, Disney оговаривается, что данная ситуация не является для компании «новой нормой» и то она придерживается принципов сохранения цифрового окна.

В вышедшем отчете корпорации говорится, что число подписчиков Disney+ во всем мире достигло 60,5 млн. Большая их часть привлечена через партнерские программы и промопериоды. Число пользователей Hulu − еще одного онлайн-видеосервиса, принадлежащего Disney, выросло до 35,5 млн.

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05.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety