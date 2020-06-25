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Выпуск фильма «Мулан» в США на заявленной дате может не состояться

У Disney нет уверенности в выходе картины в июле

Выпуск семейного проекта МУЛАН на заявленной сейчас дате в конце июля находится под большим вопросом. Об этом сообщает THR, ссылаясь на информацию от источников в Disney. Инсайдеры говорят, что кинокомпания обеспокоена ростом новых случаев коронавируса, что потенциально может поставить под сомнение выпуск фильма в США на выбранном уикенде 24−26 июля.

Наиболее важными внутренними рынками для широкого проката в США являются Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Однако именно эти города пока вызывают наибольшее беспокойство в связи с распространением коронавируса. Когда массово откроются местные кинотеатры пока не сообщается. 

Второй большой проблемой для Disney в случае МУЛАН является Китай. Проект очевидно ориентирован на данный рынок, но хороших новостей о том, когда там откроются кинотеатры, пока нет.

Официальной информации о переносе выпуска фильма МУЛАН от Disney не поступало.  

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25.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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