НМГ и Star Media создали совместную кинокомпанию

Медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» и российско-украинская Star Media создали совместную компанию по производству контента. Об этом сообщают «Ведомости». Совместное предприятие получило название Star Media Vision. В новом проекте у холдингов паритетные доли. Эту информацию подтвердил глава Star Media, продюсер Влад Ряшин.

Холдинг Star Media является одним из крупнейших в России производителей сериалов. Первым проектом новой компании также должен стать сериал, основанный на произведениях французского писателя Жюля Верна.

У НМГ уже есть похожее совместное предприятие с кинокомпанией Art Pictures: компания Art Pictures Vision была создана еще в 2012 году. Сегодня это крупнейший производитель сериалов для принадлежащего холдингу канала СТС.

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04.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости