Американское общество кинематографистов наградило российско-грузинскую картину

Созданная при участии России, Грузии, Хорватии и Испании драматическая картина ЧУЖОЙ ДОМ удостоена престижной премии Американского общества кинематографистов. Приз в номинации «В центре внимания» получил оператор картины Горка Гомез Андреу. Лента рассказывает о нескольких семьях в Абхазии начала 90-х годов XX века, которые поселяются в брошенные по время вооруженного конфликта чужие дома и пытаются обустроить там свой быт.

Картина создана компанией «Лига продакшн». Финансовую поддержку продюсерам оказывало российское Министерство культуры. В фильме снимались Ольга Дыховичная, Екатерина Джапаридзе, Саломе Демурия, Зураб Магалашвили, Бранко Джурич, Ия Сухиташвили, Сабина Ахмедова, Малхаз Джорбенадзе и Александр Хундадзе.

ЧУЖОЙ ДОМ имеет неплохую фестивальную историю и несколько международных наград, в частности, «Хрустальный глобус» фестиваля в Карловых Варах, почетную премию Международной пресс-академии «Спутник», Гран-при кинофестиваля в Бергене и главный приз кинофестиваля «Евразия». Лента выдвигалась Грузией на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

06.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости