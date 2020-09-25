Владелец сети квестов «Клаустрофобия» подал в суд на «Наше Кино»

Владелец квестов «Клаустрофобия» подал в суд и требует 150 млн рублей с компании «Наше кино», выпустившей в российский прокат фильм ужасов КЛАУСТРАФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ, сообщает РБК. В сети хоррор-квестов считают, что прокатчик незаконно использовал его товарный знак. ООО «Клаустрофобия — В», которому принадлежат права на одноименный товарный знак сети квестов, 22 сентября 2020 года подало иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Наше кино», следует из материалов базы «Электронное правосудие».

24 сентября в российский прокат дистрибьютор «Наше кино» выпустил хоррор КЛАУСТРАФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ. Истец обращает внимание, что дистрибьютор иначе перевел оригинальное название фильма («Follow me»), а также использовал целевой запрос в поисковых системах «квест в Москве».

«Клаустрофобия» требует взыскать с ответчика 150 млн рублей убытков, а также изъять из оборота продукцию, содержащую товарный знак «Клаустрофобия». Обозначение этого знака на продукции ответчика «Наше кино» является «сходным до степени смещения» и носит признаки контрафактного товара», считает истец. Если эксперты установят, что продукция предполагаемого нарушителя максимально схожа с охраняемым законом товарным знаком, у правообладателя в суде будут высокие шансы на удовлетворение исковых требований, констатирует партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. При рассмотрении подобных споров центральный вопрос в том, насколько сильно продукция ответчика ассоциируется у потребителя с оригиналом, отмечает юрист.

БК пока не удалось получить комментарии от представителя «Нашего кино».

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25.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: РБК