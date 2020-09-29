«Клаустрофобия» и «Наше Кино» пришли к взаимному соглашению

Спор между владельцем сети квестов «Клаустрофобия» и дистрибьютором «Наше Кино» завершился мировым соглашением. Представители правообладателя фильма КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ на территории России, компании ООО «Фокус Фильм», встретились с владельцами сети квестов «Клаустрофобия» с целью урегулирования возникшего конфликта. По результатам переговоров стороны пришли к взаимному соглашению. Компания «Клаустрофобия» сняла свои претензии к прокатчику фильма ООО «Наше Кино» и отозвала иск. Правообладатель фильма КЛАСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ принес свои официальные извинения ООО «Клаустрофобия-В». В свою очередь, истец принес свои официальные извинения ООО «Наше Кино» в связи с доставленными неудобствами.

25 сентября стало известно, что владелец сети квестов «Клаустрофобия» хочет взыскать 150 млн рублей с компании «Наше кино» за незаконное использование соответствующего товарного знака.

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29.09.2020 Автор: Никита Никитин