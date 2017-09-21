«Нелюбовь» пойдет на «Оскар»

Российский оскаровский комитет выбрал картину, которая представит страну на премии «Оскар». Это драма Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ.
«Сыграла на самом деле репутация режиссера фильма, его, вероятно, награды, начавшаяся жизнь [картины], успешный прокат для авторского фильма в России, невероятно успешный старт во Франции вчера», – рассказал ТАСС продюсер Александр Роднянский. По его словам, ленту Звягинцева выбрали абсолютным большинством голосов.
Источник агентства рассказал, что в шорт-лист претендентов, который рассматривал комитет, входили четыре фильма: НЕЛЮБОВЬ, АРИТМИЯ, МАТИЛЬДА и КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ. Ранее сообщалось, что заявки на рассмотрение также подавали проекты ЦЕНЗОР и ТЕСНОТА.
21.09.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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