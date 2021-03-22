Netflix купил российский мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии»

Netflix приобрел права на мультфильм от Wizart Animation ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ. Проект будет выпущен на видеосервисе уже 25 марта. Об этом рассказал руководитель Wizart Animation Владимир Николаев. Интересно, что стриминговый гигант готовится представить фильм странах своего присутствия под брендом Netflix Originals. Ранее так видеосервис выпускал только российские сериалы.

«Мы стали первой студией, которая выпустила первый Netflix Original Film, − цитирует Владимира Николаева агентство ТАСС. − Охват его будет 200 млн человек по всему миру. Это беспрецедентный случай в принципе для российской анимации».

Приключенческий комедийный мультфильм ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ снимался студией Wizart Animation и кинокомпанией СТВ, участие в создании сценария принимали зарубежные специалисты. По сюжету повзрослевшая Гретель становится одним из лучших агентов сверхсекретного отдела магической безопасности. Ей поручают расследовать преступление века − похищение короля, а напарником назначают родного брата Ганзеля, известного мошенника, который притворяется волшебником и устраивает для всех желающих красочные шоу.

Судя по всему, в российском сегменте Netflix мультфильм пока доступен не будет. Проект только-только появился в кинотеатрах, где его выпустила в прокат компания Sony. Впрочем, большим спросом у аудитории в свой первый уикендмультфильм не пользовался: пока прокат принес ему около 27 млн рублей.

Стоимость сделки с Netflix не раскрывается.

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22.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС