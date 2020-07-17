Показатели Netflix во II квартале 2020 года оказались лучше прогнозов

Netflix стал одним из главных ньюсмейкеров прошедшего дня: компания отчиталась о результатах второго квартала 2020 года, назвала проекты, которые пользовались у ее подписчиков наибольшим спросом и сообщила о назначениях в топ-менеджменте.

С апреля по июнь (включительно) компания приросла 10,09 млн новых платных подписчиков. Таким образом, их общее число во всем мире почти достигло 193 млн. Эти цифры значительно превысили прогнозы аналитиков, которые ожидали, что Netflix прибавит не больше 7,5 млн. Реальные цифры оказались заметно выше и уступили лишь показателям рекордного первого кваратала года, когда у Netflix добавилось 15,8 млн новых подписчиков. 2,94 млн новых подписчиков второго квартала пришли в США и Канаде, 2,75 млн − в Европе, Ближнем Востоке и Африке, 1,75 млн − в Латинской Америке и 2,66 млн − в Юго-Восточной Азии и Австралии. Выручка компании за квартал составила $6,15 млрд, что на 25% больше, чем было во втором квартале 2019 года.

За первые полгода 2020 года компания добавила почти 26 млн новых платящих пользователей, в то время как за весь 2019-ый таких пользователей было 28 млн. Бурный рост числа подписчиков объясняется сложившейся в мире эпидемиологической обстановкой и карантинными мерами. В компании это понимают и потому прогноз на третий квартал делают более, чем скромным: +2,6 млн абонентов.

Во втором квартале Netflix выпустил несколько знаковых оригинальных проектов: мини-сериал Райана Мерфи «Голливуд» и заключительный сезон драмы «13 причин почему» (данных по их просмотрам нет), второй сезон драмеди «Мертв для меня» (30 млн просмотров), неожиданно ставшее популярным игровое телешоу «Пол − это лава» (37 млн просмотров), комедийный сериал «Космические войска» (40 млн просмотров), сериал «Я никогда не...» (40 млн просмотров), реалити «Испытание соблазном» (51 млн просмотров), четвертый сезон испанского хита «Бумажный дом» (65 млн просмотров), а также самый просматриваемый за всю историю сервиса оригинальный фильм ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ (99 млн просмотров), комедия НЕ ТА ДЕВУШКА (59 млн просмотров), комедия ИДЕАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ (48 млн просмотров) и другие популярные проекты.

Кроме того, в четверг, 16 июля, стало известно о том, что Тед Сарандос − главный человек сервиса, отвечающий за контент, − получил повышение и теперь становится генеральным директором Netflix. Он будет делить эту должность с осонователем компании Ридом Гастингсом.

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17.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR