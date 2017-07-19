Число подписчиков Netflix перевалило за 100 млн

Netflix отчитался о результатах работы во втором квартале 2017 года, и эти цифры заставили акции компании идти вверх. Онлайн-сервис сработал гораздо лучше ожиданий рынка, особенно преуспев в наращивании абонентской базы. Этот показатель является ключевым в бизнесе компании. По сравнению со вторым кварталом 2016 года, динамика роста базы улучшилась на 21%. Оказалось, что во втором квартале 2017 года, новыми подписчиками Netflix во всем мире стали 5,2 млн абонентов, а не 2 млн, как рассчитывали аналитики. Таким образом, глобальная абонбаза видеосервиса перевалила за 100 млн человек, составив 103,95 млн подписчиков.

Число международных пользователей Netflix впервые превысило число абонентов компании в США. На домашнем рынке зарегистрировано 51,92 млн клиентов видеосервиса (из них, по итогам квартала – 1,07 млн новых), за пределами США – 52,03 млн (из них, по итогам квартала – 4,14 млн новых). Международные доходы компании выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако основные деньги Netflix продолжает зарабатывать в США. Более $1,5 млрд из общеквартального дохода в $2,785 млрд пришлось на домашний рынок.

В самой компании объясняют столь высокие показатели популярностью своего контента: во втором квартале года на Netflix вышел новый сезон сериала «Карточный домик». Хорошие цифры обеспечивали и другие хиты – например, сериал «Корона».

19.07.2017 Автор: Артур Чачелов