Netflix может потратить на контент в 2020 году не менее $17,3 млрд

Netflix вложит $17,3 млрд на контент в 2020 году. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на рассчеты компании BMO Capital Markets. В 2019 году ведущий онлайн-сервис истратил на эти цели чуть больше $15 млрд. Ожидается, что к 2026 году эта цифра вырастет до $26 млрд.

Ведущий стриминг-сервис продолжает увеличивать затраты на приобретение, производство и маркетинг контента, несмотря на общий долг компании в размере $13,5 млрд. Средства на свои расходы Netflix получает посредством продажи акций. Это не может не вызывать беспокойства в финансовой среде, так как сервис по-прежнему отказывается от рекламы и других источников дохода, не связанных с подпиской, даже на фоне заметного усиления конкуренции на рынке стриминга в последнее время.

Дэн Селмон, аналитик BMO Capital Markets, считает, что в развернувшейся в данный момент войне потоковых сервисов будет несколько победителей. Apple и Disney уже запустились со своими осенью, WarnerMedia и NBCUniversal нанесут свой ответный удар весной.

Рынок ждет финансового отчета Netflix за четвертый квартал 2019 года, который будет обнародован во вторник, 21 января. Аналитики настроены на объявление об ощутимом росте числа подписчиков, учитывая, сколько знаковых проектов сервис обычно выпускает под конец года. В их числе: новый сезон популярного сериала «Корона», долгожданная премьера «Ведьмака», а также всеми обсуждаемые новые полнометражные фильмы Мартина Скорсезе, Майкла Бэя и Ноя Баумбаха.

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17.01.2020 Автор: Никита Никитин