Аналитики предрекли скорое появление собственного русскоязычного контента Netflix

Аналитики из Ampere Analysis опубликовали отчет о состоянии рынка онлайн-видеосервисов, в котором заявили Netflix готов к крупномасштабной экспансии на еще неосвоенные рынки Восточной Европы, России, а также расширение контента для уже существующего рынка Австралии. Больше того, именно Россия и русскоязычные территории СНГ в ближайшее время станут его главными целями. Причиной тому − замедление роста базы подписчиков на уже освоенных рынках и потенциальные размеры рынков России и СНГ.

Ранее Netflix не производил оригинальный русскоязычный контент, однако покупал сериалы и телешоу на русском языке. При этом, в Ampere Analysis уверен, что непосредственно в России онлайн-гигант столкнуться с проблемами регулирования отрасли, а потому специалисты советуют компании обратить внимание на производственные базы соседних территорий. Прежде всего, речь идет об Украине, где есть возможность снимать проекты на русском языке.

В сферу интересов Netflix могут попасть и менее крупные Венгрия, Чехия, Бельгия и Швейцария. Здесь видеосервис также мог бы делать проекты «с местным колоритом». Аналитики ожидают, что новости об инвестициях на вышеназванные рынки, должны появиться в ближайшее время.

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10.09.2019 Автор: Артур Чачелов