Netflix снизит качество трансляций фильмов в Европе

Компания Netflix распространила заявление о том, что намерена снизить скорость передачи данных для своего контента в странах Европы приблизительно на 25%. Это произойдет в течение следующего месяца. Подобный шаг позволит избавить сети от повышенной нагрузки, которая уже сейчас наблюдается из-за коронавируса COVID-19: люди вынуждены сидеть дома на карантине и активнее обычного используют Интернет.
Представитель Netflix заявил, что снижение скорости передачи на 25% − максимально возможное для компании для того, чтобы избежать критического падения качества воспроизведения контента.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон обратился к Netflix с просьбой отключения трансляции фильмов и сериалов сервиса в высоком разрешении. Кроме того, Еврокомиссия провела переговоры с еще несколькими стриминговыми сервисами.
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20.03.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Bloomberg
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