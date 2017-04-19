Netflix находится в поисках партнера для работы в России

Международный онлайн-видеосервис Netflix находится в поисках российского партнера, сообщает RNS со ссылкой на слова главы Роскомнадзора Александр Жаров. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что сервис не только не собирается уходить с рынка в связи с изменившимися условиями, но и намерен попробовать подстроиться под них. Онлайн-гигант уже зарегистрировался в России как налоговый резидент.

«Знаю, что в частном порядке компания Netflix ведет консультации с различными бизнес-структурами в Российской Федерации, а это говорит о том, что она, видимо, ищет себе партнера», – цитирует Жарова RNS. Чиновник отметил, что знает с какими компаниями идут переговоры, но называть их не стал. При этом общение с непосредственно Роскомнадзором Netflix пока не активизировал. «Достаточно много времени прошло с последнего письма, которое нам пришло от Netflix о том, что они намерены соответствовать законодательству РФ, – рассказал Жаров. – Но по крайней мере действия компании Netflix говорят о том, что в Российской Федерации компания работать собирается».

Напомним, что с января 2017 года в рамках глобальной экспансии Netflix пришел и в Россию. Однако первое время сервис присутствовал в нашей стране лишь номинально, фактически не заботясь о локализации своей библиотеки. Теперь работа по адаптации контента начата: сервис ведет активный поиск подрядчиков по переводу своих кинофильмов и сериалов на русский язык. Выход онлайн-гиганта на рынок сильно испугал местных игроков. Его приход активизировал лоббистский ресурс, приведший к появлению поправок в законодательство, ограничивающих иностранцев в правах на владение более 20% акций онлайн-кинотеатров, работающих в России.

19.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS