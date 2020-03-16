Netflix вошел в число основных игроков российского онлайн-видеорынка

Netflix стал заметным игроком на российском рынке онлайн-кинотеатров. Об этом свидетельствуют данные, полученные аналитиками агентства Telecom Daily. Они подвели итоги рынка в 2019 году. В отличие от отчетов других аналитических компаний, данное исследование учитывает все платные видеосервисы, работающие на территории страны, а не только онлайн-кинотеатры. Таким образом, сюда входят данные о YouTube, iTunes и некоторых других проектах.
По подсчетам Telecom Daily, в 2019 году объем рынка онлайн-видео в России составил 27,071 млрд рублей. Лидером остается ivi, занимающий 23% рынка. Далее следуют Okko с 15%, YouTube с 11%, Megogo и «Ростелеком» с 7% каждый, «Амедиатека» и iTines с 5%. При этом, Netflix сумел занять 4% и заработать примерно 1 млрд 82 млн рублей. На конец года сервис обслуживал около 140 тыс. подписчиков, его средняя стоимость подписки в России равнялась 700 рублей в месяц. Netflix сравнялся «Кинопоиском», и превзошел других известных игроков − TVzavr (3%), Rutube (3%), Start (2%), Premier (2%), сервисы «СТС Медиа» (2%).
Аналитики отмечают, что доля Netflix во многом обусловлена высокой стоимостью подписки. По числу пользователей этот сервис уступает российским онлайн-кинотеатрам.
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16.03.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Telecom Daily
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