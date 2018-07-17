Акции Netflix резко упали в цене

Акции онлайн-сервиса Netflix резко подешевели после публикации квартальной отчетности компании. Это произошло несмотря на рост ее доходов и выручки. Netflix подвела динамика роста абонентской базы. Она оказалась заметно ниже, чем ожидали аналитики.

Во втором квартале года на Netflix подписалось 5,15 млн абонентов по всему миру, хотя ее собственные прогнозы обещали компании более 6,2 млн, а аналитики с Уолл-Стрит надеялись на не менее 6 млн новых абонентов. Ожидалось, что с апреля по июнь Neflix получит не менее 5 млн новых абонентов за пределами США, однако на деле компания привлекла только 4,47 млн новых подписчиков. На домашнем рынке, в США, к Netflix добавилось 670 тыс. подписчиков, и это самый низкий показатель с четвертого квартала 2017 года.

При этом, по деньгам, у Netflix по-прежнему все хорошо. По итогам второго квартала компания нарастила выручку на 40,3% по сравнению с результатом прошлого года. Чистая прибыль увеличилась почти в шесть раз, до $384 млн. Стоимость компании сейчас составляет впечатляющие $174 млрд. Это лучший результат среди всех медиакомпаний, в том числе лучше результата Disney, который оценивается в $164 млрд.

17.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com