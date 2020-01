Netflix рапортует о внушительном росте международных подписчиков

Ведущая стриминг-площадка обнародовала свои финансовые показатели за четвертый квартал 2019 года, сообщает Screen Daily.

В своем первом с момента появления конкурирующего онлайн-сервиса от Disney финансовом отчете лидер стриминг-индустрии сообщил о росте общего объема подписчиков на 8,76 млн. Общее количество абонентов Netflix на текущий момент равно 167,09 млн человек. При этом в США за отчетный период количество подписчиков увеличилось всего на 420 тыс зрителей. Столь скромный рост связывают с недавними изменениями цен на подписку и усилением конкуренции.

Набрав к концу года 8,33 млн новых международных подписчиков, стриминг-гигант перешагнул психологически важную отметку в 100 млн зрителей, живущих за пределами США и Канады. На текущий момент общее количество международных абонентов Netflix достигло 106,5 млн.

Достиг Netflix и более локальных для себя рекордов. Например, «Ведьмак» получил лучшие показатели просмотров для первого сезона сериала в истории сервиса. За первые четыре недели демонстрации экранизацию произведений Анджея Сапковского посмотрели 76 млн человек. Завидные показатели просмотров и у таких флагманских проектов как 6 UNDERGROUND Майкла Бэя (83 млн) и мультфильма КЛАУС (40 млн).

Также Netflix отчитался о введении новой системы измерения количества просмотров. Если ранее она была основана на учете просмотра 70% хронометража единицы контента, то новая методология учитывает объемы запросов названия того или иного фильма, самые популярные статьи о нем и подсчеты просмотров на YouTube.

Опубликованный финансовый отчет сопровождался письмом в адрес акционеров за авторством Тома Сарандоса и Реда Хастингса, в котором отмечалось, что несмотря на появление Disney+ и Apple TV+, глобальная конкуренция за зрителей еще только начинается, тем более что традиционное телевидение продолжает сдавать позиции.

Том Сарандос пообещал продолжить развивать сегмент «наградного» и премиального кино для Netflix, хотя общий объем новых релизов онлайн-гиганта и без того растет устойчивыми темпами последние 18 месяцев. Топ-менеджер подчеркнул, что создание фильмов, претендующих на те или иные награды, является одним из ключевых элементов бизнес-модели Netflix. Предполагается, что получение наград будет стимулировать режиссеров и звезд охотнее работать для Netflix, что особенно важно в условиях роста конкуренции как за таланты, так и за подписчиков и рекламодателей. Особенно Сарандоса радует, что при всем успехе у критиков и академиков, ИРЛАНДЕЦ и БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ по-настоящему популярны у рядовых подписчиков онлайн-сервиса.

Netflix расширяет свои производственные возможности и недавно предложил на суд зрителей первый масштабный полнометражный мультфильм под названием КЛАУС, который получил номинацию на «Оскар» вместе с другим Netflix-мультфильмом Я ПОТЕРЯЛ СВОЕ ТЕЛО. Сложно отрицать, что это серьезный шаг вперед для стриминг-платформы в невероятно важном жанровом сегменте, в котором до этого солировали студии Disney и DreamWorks. Со слов Сарандоса, глобальный спрос на анимацию в онлайне продолжает расти. Руководитель Netflix настаивает, что планируемые к выпуску в наступившем году мультфильмы OVER THE MOON и THE WILLOUGHBYS будут вполне конкурентоспособными в сравнении с самыми крупными студийными проектами.

23.01.2020 Автор: Никита Никитин