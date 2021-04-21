В 2021 году Netflix планирует потратить на контент $17 млрд

Онлайн-гигант Netflix планирует потратить в 2021 году на собственный контент не меньше $17 млрд. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на квартальную отчетность компании. Эта сумма на 44% больше, чем было в 2020 году ($11,8 млрд). Правда, стоит отметить, что из-за пандемии в прошлом году сервис в целом сократил расходы на создание и закупку контента. В 2019 году он потратил на эти цели $13,9 млрд.
Самыми популярными американскими проектами собственного производства в первом квартале года на Netflix стали сериал «Судьба. Сага клуба Винкс» (Fate: The Winx Saga) с 57 млн просмотров, сериал «Джинни и Джорджия» (Ginny & Georgia) с 52 млн просмотров, первый сезон сериала «Улица Светлячков» (Firefly Lane) с 49 млн просмотров, третий сезон сериала «Кобра Кай» (Cobra Kai) с 45 млн просмотров.
Среди фильмов самым популярным оказался фантастический боевик СМЕРТЕЛЬНАЯ ЗОНА (Outside the Wire) с 66 млн просмотров), комедия ДЕНЬ «ДА» (Yes Day) с 62 млн просмотров, лента АФЕРИСТКА (I Care a Lot) с 56 млн просмотров и последняя часть трилогии ВСЕМ ПАРНЯМ, КОТОРЫХ Я ЛЮБИЛА (To All the Boys I’ve Loved Before) с 51 млн просмотров.
Среди неанглоязычных оригинальных проектов сервиса наибольшую популярность в первом квартале имел французский приключенческий сериал «Люпен» (Lupin), собравший 77 млн просмотров. 55 млн просмотров насчитали мексиканскому драматическому детективу «Кто убил Сару?» (Quién Mató a Sara?), который стал самым успешным неанглоязычным проектом Netflix в США. 47 млн просмотров оказалось у испанского боевика НИЖЕ НУЛЯ (Bajocero) и 26 млн − у корейского фантастического фильма КОСМИЧЕСКИЕ ЧИСТИЛЬЩИКИ (Seungriho).
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21.04.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Variety
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