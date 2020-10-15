Netflix получил русскоязычную локализацию

Крупнейший в мире стриминговый сервис получил локализацию. Интерфейс сайта и приложения переведены на русский язык. Помимо этого, все платежи пользователей теперь будут проводиться в рублях. Сервис предоставил на выбор три ежемесячных тарифных плана: базовый за 599 рублей, стандартный за 799 рублей и премиум за 999 рублей.

Netflix провел локализацию вместе с медиахолдингом «Национальная Медиа Группа». Благодаря ей онлайн-кинотеатр также запускает официальные аккаунты для российского рынка в Facebook, Twitter, Instagram и Youtube, а также русскоязычную службу поддержки, которая будет работать ежедневно с 10 до 22 часов по московскому времени.

«Мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals, − говорится в сообщении компании. − Например, сериал «Призраки усадьбы Блай», фильмы ХЭЛЛОУИН ХЬЮБИ и ДЭВИД АТТЕНБОРО: ЖИЗНЬ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ. Также будет представлено больше российского контента...».

Сейчас в библиотеке сервиса 40 русских фильмов, позже их количество увеличится до 100.

Международный онлайн-кинотеатр доступен российским пользователям с 2015 года, однако все это время у него не было русскоязычного интерфейса, а большая часть шоу и сериалов не была доступна на русском языке.

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15.10.2020 Автор: Артур Чачелов