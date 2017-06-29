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Российский хоррор «Невеста» с успехом стартовал в Мексике

Лента продолжает покорять международные территории

Российский хоррор НЕВЕСТА продолжает покорять международный прокат. В прошедший уикенд лента вышла на одном из важнейших рынков Латинской Америки – в Мексике. По данным ComScore, первый уикенд в местном прокате принес картине $755 тыс. Лента вышла в 470 кинотеатрах, ее посмотрело 283 тыс. зрителей. Картина попала на шестое место местного топа самых кассовых фильмов уикенда, пропустив вперед голливудские блокбастеры ТАЧКИ 3, СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ, МУМИЯ, ЧУДО-ЖЕНЩИНА и лишь слегка уступив стартовавшей с ней драме ВЕСЬ ЭТОТ МИР. Прокат НЕВЕСТЫ в Мексике продолжается.

Напомним, что первой международной территорией, которая оценила самый успешный русский фильм ужасов, стала Перу. В местный прокат НЕВЕСТА вышла еще 18 мая и смогла собрать там в общей сложности $624 тыс. По данным ComScore, лента также добавила в свою копилку $490 тыс. из Малайзии и $227 тыс. из Чили.  В июле компания BF Distribution выпускает картину в аргентинский прокат, а в конце ноября фильм появится в кинотеатрах Бразилии. 

 

29.06.2017 Автор: Артур Чачелов

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