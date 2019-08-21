Александр Невский вошел в комитет по отсмотру номинантов «Золотого глобуса»

Александр Невский стал членом Комитета по просмотру фильмов на иностранном языке (Foreign Film Viewing Committee), который создан при Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) в 2019 году. Она является организатором премии «Золотой глобус». Российский актер и продюсер вошел в Комитет по личному приглашению президента Ассоциации Лоренцо Сории.

В прошлом году в борьбе за «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» принимали участие 83 фильма из 52 стран. Награда досталась мексиканской драме Альфонса Куарона РИМ, снятой для Netflix.

Александр Невский состоит в Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) с 2002 года. Он является единственным российским кинопродюсером, который участвует в голосовании за победителей «Золотого глобуса». В мае Невский встречался с министром культуры Владимиром Мединским, который пригласил его выступить этой осенью в Москве с докладом о правилах выдвижения фильмов на «Золотой глобус».

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21.08.2019 Автор: БК