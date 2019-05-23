Владимир Мединский и Александр Невский обсудили продвижение российского кино за рубежом

Владимир Мединский встретился с актером и продюсером Александром Невским. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. Встреча проходила в здании ведомства. Министр обсудил с Невским как членом жюри премии «Золотой глобус» вопросы, касающиеся продвижения российского кино за рубежом.

«Я был сегодня у министра в первую очередь как член жюри премии «Золотой глобус», в которое входят около 80 человек, − рассказал по итогам встречи Александр Невский. − От каждой страны на награду могут представляться несколько картин, поэтому я говорил в первую очередь о том, что очень хотел бы быть полезен своим российским коллегам в том, чтобы активнее продвигать наше кино на международный уровень». Также, по его словам, речь шла о системе рибейтов, которая существует в России. «В Голливуде мало кто знает, что в России существует такая практика, и я хотел бы донести это до моих голливудских коллег», − сказал он.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что Невский выступит на питчинге Минкультуры России с презентацией «Золотого глобуса». Актер и продюсер признался, что хотел бы призвать своих коллег активнее выдвигать свои картины на премии.

Сообщается, что в конце встречи Александр Невский подарил Владимиру Мединскому коллекцию своих фильмов.

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23.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ