Александр Невский сыграет русского героя гражданской войны в США

В США стартуют съемки вестерна НАПАДЕНИЕ НА РИО БРАВО (Assault on Rio Bravo), производством которой занимаются компании ETA Films и Hollywood Storm. Продюсерами выступают Эрик Бреннер и Александр Невский, который также исполнит главную роль.

Невский сыграет реально существовавшего исторического персонажа − полковника Лейб-Гвардии Российской Империи Ивана Турчанинова, который переехал в 1856 году в Северную Америку и позднее стал одним из героев Гражданской войны в США. Судьба сводила его с президентами Линкольном, Гарфилдом и Грантом, а за доблесть в боях Турчанинову было присвоено звание бригадного генерала. В Америке он стал хорошо известен под англоязычным именем Джон Бэйзил Турчин.

Режиссером картины стал Джо Корнет. Автор сценария − Крэг Хаманн. Музыку к фильму напишет композитор Шон Мюррей. В настоящее время в Лос-Анджелесе проходит кастинг, начало съемок намечено на апрель.

Александр Невский является не только известным актером, но и продюсером многих приключенческих фильмов (ЧЕРНАЯ РОЗА, РАЗБОРКА В МАНИЛЕ, МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР), а также входит в Голливудскую ассоциацию HFPA и голосует за присуждение престижной премии «Золотой Глобус».

Эрик Бреннер известен своими картинами СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ (за роль в которой Джефф Бриджес был удостоен премии Оскар), ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ (в которой впервые на экране встретились Аль Пачино и Энтони Хопкинс), ЭКСПАТ и другими. Одним из его новых проектов является триллер ТЕМНЫЕ МЕЧТЫ с Бьянкой Ван Дамм, в котором продюсером выступает и Александр Невский.

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12.02.2021 Автор: БК