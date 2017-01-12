В «СТС Медиа» новый руководитель по закупкам контента

В «СТС Медиа» организовано новое управление закупок контента, которое возглавила Ксения Галкина. На данной позиции она будет отвечать за приобретение прав на контента для головного телеканала холдинга – СТС, а также за стратегические сделки для каналов «СТС Медиа».

Новый руководитель – выходец из холдинга: Ксения Галкина работает на СТС с 2003 года.

Ранее закупка программных прав для всех телеканалов «СТС Медиа» проходила под руководством Марии Смирновой. Она же отвечала за производство.

12.01.2017 Автор: Артур Чачелов