В «СТС Медиа» новый руководитель по закупкам контента

В «СТС Медиа» организовано новое управление закупок контента, которое возглавила Ксения Галкина. На данной позиции она будет отвечать за приобретение прав на контента для головного телеканала холдинга – СТС, а также за стратегические сделки для каналов «СТС Медиа».
Новый руководитель – выходец из холдинга: Ксения Галкина работает на СТС с 2003 года.
Ранее закупка программных прав для всех телеканалов «СТС Медиа» проходила под руководством Марии Смирновой. Она же отвечала за производство.
12.01.2017 Автор: Артур Чачелов
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