Мультфильмами Paramount займется выходец из DreamWorks Animation

В понедельник компания Paramount Pictures сообщила прессе о том, что продюсер Мирей Сория назначена президентом подразделения мультфильмов Paramount Animation. В последнее время она работала на должности со-президента по полнометражной анимации в DreamWorks Animation, где курировала разработку и производство таких проктов, как ТРОЛЛИ и БОСС-МОЛОКОСОС. Кроме того, Сория работала в тесной связке с Fox, продюсируя мультфильм КАПИТАН ПОДШТАННИК. На счету продюсера и участие в создании франшизы МАДАГАСКАР. До DWA Сория сотрудничала с Fox Family Pictures, была вице-президентом по производству в Disney, работала в Steve Tisch Company и ABC.

Сория будет подчиняться президенту киноподразделения Paramount Марку Эвансу, работая с ним над развитием брендов, принадлежащих компаниям корпорации Viacom, в которую входит Paramount. Сория должна помочь воплотить в жизнь программу вывода из кризиса и развития студии, утвержденую руководителем Viacom Бобом Бэкишем.

11.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Variety