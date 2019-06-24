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Впервые в истории Warner Bros. новым главой студии стала женщина

Это бывший президент BBC America Энн Сарнофф

Впервые в истории Warner Bros. ее главой станет женщина. Генеральным директором студии стала Энн Сарнофф − теперь уже бывший президент компании BBC America. Сарнофф пришла на смену Кевину Тсудзихаре, который со скандалом покинул свой пост в марте этого года. Warner Bros. искала нового руководителя почти три месяца. 

Сарнофф пришла на BBC Worldwide в 2010 году, а до этого была президентом фонда Dow Jones Ventures. С 1993 по 2003 год она работала на корпорацию Viacom, где занимала разные должности, в том числе операционного директора группы каналов VH1 и CMT. 

«Я рад, что Энн присоединилась к команде WarnerMedia и рад работать бок о бок с таким талантливым и опытным человеком, − прокомментировал назначение глава WarnerMedia Джон Станкей. − Уверен, она у нее достаточно квалификации и опыта в сфере инноваций, творчества и бизнес-процессов, чтобы оправить нашу студию на следующую ступень роста».

«Для меня большая честь присоединиться к студии с такой историей, − говорит Сарнофф. − Warner Bros. была лидером отрасли на протяжении десятилетий и известна, как создатель множества знаковых фильмов, телешоу и игр. Потому я с радостью принимаю честь работать со столь опытной командой. Уверена, вместе мы сможем приумножить наследие студии».

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24.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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