Новое здание Музея кино откроется в 2017 году

Формально павильон №36 московской ВДНХ стал новым домом Музея кино уже в этом году. Он получил его в долгосрочную аренду. Свое помещение появилось у Музея впервые с 2005 года, когда он был вынужден съехать из Киноцентра на Красной Пресне. Сейчас фондовые хранилища Музея кино размещены на территории «Мосфильма», а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходят на различных площадках Москвы.

Павильон N36 расположен в запрудной зоне ВДНХ. В нем сейчас заканчивается капитальный ремонт. В основном корпусе на 5,5 тысяч кв. м появятся пять выставочных зон, три кинозала с возможностью показа фильмов на кинопленке 35 и 16 миллиметров и несколько выделенных зон для цифрового показа. Во втором корпусе музея расположатся фондохранилища, научно-образовательный комплекс и офисные помещения.

Официальное открытие Музея кино состоится в рамках Международного московского кинофестиваля в июне 2017 года.

Государственный центральный музей кино основан в 1989 году.

26.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ