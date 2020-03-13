Названо имя того, кто может стать куратором кино в Минкультуры

«Ведомости» назвали имя человека, который может стать куратором кинематографии в Министерстве культуры. Это бывший чиновник Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства Максим Ксензов. По информации газеты, именно он, скорее всего, станет заместителем министра культуры Ольги Любимовой и будет отвечать за цифровизацию, кинематографию и библиотеки.

Официальное назначение Ксезонова пока не состоялось, ведомство информацию издания не подтверждает, но и не опровергает. Источники газеты утверждают, что Ксензов 12 марта уже участвовал в совещании у премьера Михаила Мишустина с заместителями министерств и ведомств, отвечающих за цифровую трансформацию.

Отвечавший за кинематографию при министре Мединском Павел Степанов перешел на работу в аппарат правительства. В ведомстве также пока официально вакантно место руководителя департамента кинематографии, которое ранее занимала сама Ольга Любимова.

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13.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости