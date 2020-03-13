Названо имя того, кто может стать куратором кино в Минкультуры

«Ведомости» назвали имя человека, который может стать куратором кинематографии в Министерстве культуры. Это бывший чиновник Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства Максим Ксензов. По информации газеты, именно он, скорее всего, станет заместителем министра культуры Ольги Любимовой и будет отвечать за цифровизацию, кинематографию и библиотеки.
Официальное назначение Ксезонова пока не состоялось, ведомство информацию издания не подтверждает, но и не опровергает. Источники газеты утверждают, что Ксензов 12 марта уже участвовал в совещании у премьера Михаила Мишустина с заместителями министерств и ведомств, отвечающих за цифровую трансформацию.
Отвечавший за кинематографию при министре Мединском Павел Степанов перешел на работу в аппарат правительства. В ведомстве также пока официально вакантно место руководителя департамента кинематографии, которое ранее занимала сама Ольга Любимова.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
13.03.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Ведомости
Законопроект об ограничении доли фильмов в расписании кинотеатра получил отрицательное заключение
В Минкультуре обсудили вопросы переноса дат релизов
Минкультуры надеется на помощь индустрии в решении вопроса Сергея Дворцевого
Новым министром культуры назначена Ольга Любимова
В Минкультуры прошла встреча с лидерами киноотрасли