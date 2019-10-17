В России может появиться новая государственная киностудия детского и юношеского кино

Государство задумалось о создании новой кинокомпании, которая будет отвечать за производтво контента для детско-юношеской аудитории. Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания в стране подобной киностудии. Первые отчеты по поручению президент хочет получить уже 20 декабря

Сейчас статус киностудии детских и юношеских фильмов имеет Киностудия им. Горького, которая является акционерным обществом со 100-процентным участием Росимущества. Главой студии в начале октября стала Юлиана Слащева, которая также является председателем правления ФГУП «Союзмультфильм». Назначение Слащевой на новый пост породило на рынке волну слухов и предположений о возможном желании государства создать на основе двух этих компаний большого производителя детско-юношеского контента, эдакий «русский Дисней». Новость о поручении Путина о проработке проекта киностудии для создания проектов для детей и подростков, может частично подтверждать верность этих предположений, однако официальных заявлений на эту тему пока не было.

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17.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS