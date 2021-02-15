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Премию «Ника» вручат в тот же день, что и «Оскар»

Церемонию намерены провести в очном формате

Церемония вручения премии «Ника» в этом году пройдет 25 апреля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от главного редактора награды Ирины Ильичевой. На мероприятии вручат награды за достижения кинематографистов в 2019 и 2020 годах.

Номинанты 2019 года известны − их должны были отметить наградами в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие не состоялось. Так, на звание лучшего фильма претендуют пять картин. Это АЙКА Сергея Дворцевого, ГРЕХ Андрея Кончаловского, ДЫЛДА Кантемира Балагова, ОДЕССА Валерия Тодоровского и ФРАНЦУЗ Андрея Смирнова. Балагов, Дворецевой и Смирнов также представлены в номинации «Лучший режиссер». 

Лидером по числу номинаций за проекты 2019 года стал фильм Андрея Смирнова ФРАНЦУЗ. Он претендует на 9 наград. Восемь номинаций досталось фильму ДЫЛДА Кантемира Балагова. 

Номинантов за 2020 год назовут в начале марта. Сама церемония пройдет в очном формате в «Крокус Сити Холл» в ТРЦ «Vegas» в Москве.

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15.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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