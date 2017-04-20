Минкультуры опровергло слухи о кадровых перестановках в Фонде кино

Пресс-секретарь министра культуры Владимира Мединского Ирина Казначеева, сообщила, что ведомство не рассматривает возможность смены руководства Фонда кино. Слухи об этом появились на волне критики организации со стороны министра. Кроме того, сегодня на заседании Общественного совета, посвященном деятельности фонда, в его отношении также были высказаны множество замечаний.

«Министерство культуры и Фонд кино работают вместе и вместе стремятся решать задачи развития отрасли и поддержки наших кинопроизводителей, – цитирует пресс-секретаря ТАСС. – Да, мы высказывали ряд претензий к фонду, но рассуждения о возможной смене руководства фонда, на наш, взгляд, неконструктивны. И министерство инициировать кадровые изменения не собирается».

Представитель ведомства заверила, что Владимир Мединский уверен в том, что именно нынешнее руководство Фонда во главе с Антоном Малышевым должно обеспечить выполнение задач, поставленных перед организацией. «Тем более, его (Малышева – прим. авт) опыт и деловые качества могут этому способствовать», – заключила Казначеева.

20.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС