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Кристофер Нолан больше не хочет работать с Warner Bros.

Режиссер обиделся на студию из-за ее решения о смене стратегии выпуска фильмов

Режиссер Кристофер Нолан больше не хочет работать со студией Warner Bros. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Постановщик решился на то, чтобы прервать двадцатилетнее сотрудничество с кинокомпанией после того, как та объявила о смене стратегии выпуска своих кинофильмов. Напомним, что 3 декабря 2020 года студия заявила, что все ее картины, которые запланированы к выходу в 2021-м, будут выпущены параллельно в кинотеатрах и на стриминге HBO Max. 

Нолан был одним из первых, кто громко высказался против такого решения студии. Позже его поддержали многие именитые режиссеры, продюсеры и актеры. Сейчас, когда стало ясно, что Warner Bros. не собирается отступать от своих планов и готова ради них пересматривать сложившуюся систему взаимоотношений с кинематографистами (включая контракты), режиссер принял решение больше на нее не работать.

Нолан славится своим консервативным подходом к кинематографу: он снимает на пленку, строит декорации и ставит кинотеатральный прокат выше любого другого вида распространения контента. Режиссер и Warner Bros. сотрудничали с 2002 года. Вместе они выпустили девять фильмов, первым из которых был триллер БЕССОНИЦА, а последним − выпущенный в сентябре ДОВОД.      

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22.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: The Wall Street Journal

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