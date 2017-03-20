Okko впервые раскрыл цифры годовой выручки

Онлайн-кинотеатр Okko впервые в своей истории раскрыл размер годовой выручки, сообщает РБК. За 2016 год сервис заработал 775 млн рублей. Это больше, чем было в 2015 году, однако точная цифра за тот год неизвестна. По подсчетам компании «ТМТ Консалтинг», в 2015 году выручка Okko составляла 650 млн руб.

Впрочем, в официальном сообщении Okko есть цифра роста доходов компании не за год, а во втором полугодии 2016 года – 35%. Сообщается, что причиной тому стал запуск в марте 2016 года тематических подписок, которые позволили стимулировать покупки контента. На подписки приходилось 15% в общей выручке. Среднемесячная аудитория сервиса выросла на 30%, до 1,5 млн пользователей. Напомним, что согласно недавно обнародованной отчетности у лидера рынка – онлайн-кинотеатра ivi – среднемесячная аудитория составляет 33 млн пользователей, а его выручка за 2016 год составляет почти 1,6 млрд рублей.

Okko, хоть и с большим отставанием от лидера, но сохраняет за собой второе место по рынку. В отличие от конкурентов, этот сервис работает только по платной модели монетизации. Okko вышел на рынок в 2011 году под брендом Yota Play. По данным РБК компания принадлежит бизнесменам Сергею Адоньеву и Альберту Авдояну.

20.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК