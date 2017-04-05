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Онлайн-кинотеатру OKKO добавили четкости

Его пользователям предложат контент с разрешением 4K

Российский онлайн-кинотеатр OKKO пополнил свою библиотеку 39 наименованиями контента в высоком разрешении 4K, сообщает «Коммерсантъ». Права на такое видео оплачиваются отдельно и их стоимость существенно выше, чем у конента в стандартных разрешениях. OKKO потратился на покупку кинофильмов, включая такие голливудские блокбастеры как НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК, ОХОТНИКИ ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ, ГОДЗИЛЛА, ANGRY BIRDS В КИНО и другие.

Сегодня в России у потребителей находится до миллиона устройств, способных воспроизводить контент в 4K, а вот самого контента в таком разрешении пока крайне мало. В феврале 2017 года стало известно, что китайская компания Huawei намерена изменить ситуацию и заняться развитием формата в России. Она возьмет на себя доставку 4K-видеоконтента операторам, а также производство телеплатформы и абонентских устройств. «Коммерсантъ» уточняет, что тогда же Huawei подписала соглашение о дистрибуции с онлайн-кинотеатром TVzavr.

05.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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