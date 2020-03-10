Стало известно, кто возглавил Okko вместо Ивана Гродецкого

В онлайн-кинотеатре Okko появился новый генеральный директор. Им стала Яна Бардинцева, которая до этого занимала должность управляющего директора сервиса и отвечала за развитие видеоэкосистемы компании. Кроме того, Бардинцева занималась стратегией бренда и его активов, созданием новых коммерческих продуктов и управлением каналами дистрибуции. Она также руководила интеграцией продуктов Okko в экосистему «Сбербанка».

В новую должность Яна Бардинцева вступила 7 марта. Напомним, что накануне, в пятницу, 6 марта, Иван Гродецкий, возглавлявший Okko с 2015 года, заявил, что покидает компанию. Он сообщил об этом, написав пост в соцсети Facebook. О причинах ухода Гродецкий не упомянул, однако поблагодарил коллег и партнеров за совместную работу.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

10.03.2020 Автор: Артур Чачелов