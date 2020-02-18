Okko представил собственную приставку Smart Box TV

У Okko появилась собственная телевизионая приставка. Об этом сообщает пресс-служба компании. Она получила название Okko Smart Box. Это 4К-медиаприставка с голосовым поиском, с помощью которой можно превратить любой телевизор в медиацентр. Это касается как более старых моделей, не поддерживающих технологию Smart TV, так и современных, которые ею оснащены.

Okko Smart Box позволит упростить доступ к контенту как самого онлайн-кинотеатра Okko, так и к YouTube. Кроме того, приставка позволяет смотреть 160 телеканалов без установки и настройки антенны. Последнее стало возможно благодаря сотрудничеству с компанией LifeStream, разработчиком приложения «Смотрешка».

За разработку и производство Okko Smart Box, а также за программное обеспечение и интеллектуальный голосовой поиск отвечает команда SberDevices. Сберлогистика обеспечивает оформление необходимых документов и доставку устройств на российский рынок. Реализация Okko Smart Box будет осуществляться через маркетплейс «Беру». Она будет доступна на Беру c 18 февраля 2020 года по промоцене 1490 рублей. В эту стоимость входит подписка на пакет «Лайт» онлайн-кинотеатра Okko и 160 ТВ-каналов на три месяца. 20 эфирных каналов российского телевидения, входящие в первый и второй мультиплекс, будут доступны бесплатно, независимо от наличия подписки на дополнительные сервисы.

«Okko Smart Box − наиболее доступная медиаприставка с интеллектуальным голосовым поиском на российском рынке, — говорит Яна Бардинцева, управляющий директор сервиса Okko. − Мы рады, что совместная работа сразу нескольких компаний экосистемы Сбербанка − Okko, SberDevices, маркетплейса «Беру» и «Сберлогистики» − позволит пользователям насладиться качественным контентом на ТВ-экранах. Мы сделали интерфейс устройства простым и интуитивно понятным, поэтому Okko Smart Box подойдет не только тем, у кого недоступна функция Smart TV, но и людям, которые не привыкли к сложному поиску контента».

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18.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Rambler Group