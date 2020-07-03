Okko стал партнером кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи»

Мультимедийный сервис Okko стал партнером XV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который пройдет с 8 по 14 июля 2020 года при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, Правительства Ярославской области и Росмолодежи.
Онлайн-показы конкурсных работ пройдут с 8 по 12 июля на платформе мультимедийного сервиса Okko. Здесь также покажут церемонии открытия и закрытия фестиваля. В прямом эфире по красной дорожке кинофестиваля пройдут всеми любимые звезды российского кино и блогеры, среди которых: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Федор Добронравов, Гоша Куценко, Никита Пресняков, Георгий Дронов, Анна Михалкова, Борис Каморзин, Сергей Шакуров, Артем Михалков, Андрей Чадов, Юлия Пересильд и другие.
Специальными гостями церемонии открытия станут Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, помощник генерального директора госкорпорации «Ростех» Юлия Воронова и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.
С 7 по 14 июля в рамках XV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» пройдет II Всероссийский Слет Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, на котором директор по маркетингу мультимедийного сервиса Okko Наталья Глаголева расскажет об особенностях digital-маркетинга при продвижении детского контента в интернете.
Помимо основного конкурса в программу кинофестиваля также вошла масштабная культурная и деловая программа «Семья и вызовы времени», которая будет включать в себя бесплатные лекции, мастер-классы и тренинги от ведущих отечественных ученых и психологов.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
03.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Okko
Okko рассказал о главных премьерах июля
Okko рассказал, какие новинке появятся на сервисе во второй половине июня
Окко и ViacomCBS запускают премиальный международный сервис Paramount+ в России
Okko рассказал о новинках июня
Okko покажет лучшие короткометражные фильмы премии «Оскар»