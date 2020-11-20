У Okko появился календарь премьер

Мультимедийный сервис Okko запустил сервис для отслеживания появления новинок. Подобный календарь премьер внутри сервиса − новинка для российских онлайн-кинотеатров. На специальной странице Skoro.okko.tv будут представлены все новинки, которые пополнят библиотеку контента Okko в ближайшее время. Кроме того, там указано, когда доступные за дополнительные деньги проекты переходят в подписку.
«Чтобы точно ничего не пропустить, вы можете добавлять все ожидаемые фильмы и сериалы в личный календарь на своем телефоне. Для этого нажмите на кнопку «Добавить в календарь» на карточке фильма или сериала, и в день выхода мы пришлём вам напоминание», − говорится в сообщении компании.
Календарь премьер на Okko будет обновляться каждую неделю.
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20.11.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Okko
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