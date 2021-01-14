В этот Новый год подписчики Okko посмотрели в два раза больше контента, чем в прошлом году

На новогодних праздниках пользователи Okko посмотрели в среднем по 11 фильмов, эпизодов сериалов и футбольных матчей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Высокий зрительский интерес обеспечили новые российские блокбастеры, сериалы локального производства, матчи Английской Премьер-лиги и другой контент, представленный в Okko эксклюзивно.

Самыми популярными фильмами 31 декабря стали ленты КОМЕТА ГАЛЛЕЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА и ГРИНЧ − ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА, а мультфильмами – дилогия ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ и сериал «Щенячий патруль». Главными сериалами оказались проекты «257 причин, чтобы жить», «Друзья» и «Игра престолов».

Список самых популярных кинолент Okko за все новогодние каникулы возглавила комедия ГЛУБЖЕ!. Кроме того, в тройку лучших также вошли фильмы НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА и КОМЕТА ГАЛЛЕЯ. Самыми популярными мультфильмами праздников стали ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР и дилогия ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ. Самыми востребованными на праздниках сериалами оказались «257 причин, чтобы жить», «Викинги» и «Отыграть назад».

Ценители красивого футбола активно смотрели марафон Английской Премьер-лиги на Okko Спорт. Главными играми Boxing Week стали матчи «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла», «Тоттенхэм» – «Лидс» и «Челси» – «Манчестер Сити».

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14.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko