Фестиваль российского кино начинается во французском Онфлере

Во французском городке Онфлер стартует фестиваль российского кино. В этом году этот киносмотр отмечает юбилей: он пройдет в 25-й раз. Официальная церемония открытия состоится 22 ноября, однако первые показы фильмов пройдут уже 21 ноября.

В главном конкурсе фестиваля участвуют семь современных кинолент. Это АРИТМИЯ Бориса Хлебникова, КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ Владимира Котта, КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ Александра Ханта, ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО Юсупа Разыкова, ЖГИ! Кирилла Плетнева, НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ Анны Кругловой и ЯЗЫЧНИКИ Валерии Сурковой.

Оценивать работы будет жюри под председательством кинорежиссера Сэфи Неббу. В состав судейской коллегии также вошли актеры Мехди Неббу, Рихард Заммель, Энн-Соленн Хатте, Паскаль Арбийо, Мари-Анж Каста, оператор Жиль Порте и другие.

Помимо основного конкурса показы пройдут в рамках нескольких программ, среди них – «Новый взгляд на войну», «Блокбастеры», «Панорама» и «Спецпоказ».

В программе «Блокбастеры» французские зрители увидят самые кассовые российские картины: САЛЮТ-7, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, ПРИТЯЖЕНИЕ, ВИКИНГ, ГОГОЛЬ. НАЧАЛО. В «Панораме» будут представлены ленты 20:17, ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ЗАЛОЖНИКИ и РОК. А в рамках «Спецпоказа» покажут МАТИЛЬДУ Алексея Учителя и АННУ КАРЕНИНУ. ИСТОРИЮ ВРОНСКОГО Карена Шахназарова.

Киносмотр организован французской Ассоциацией друзей Фестиваля российского кино в Онфлере и проходит при поддержке Минкультуры России и Посольства Российской Федерации во Франции. Партнерами выступают Российский центр науки и культуры в Париже и киноконцерн «Мосфильм».

Фестиваль завершится 26 ноября.

21.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ