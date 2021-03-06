Netflix и «КиноПоиск» за 2020 год укрепили свои позиции в России

Многолетние лидеры российского рынка онлайн-кинотеатров в 2020 году начали терять позиции под натиском активных новичков. Об этом говорят цифры из отчета компании Telecom Daily. Для получения этих цифр учитывались сведения, которые предоставляют сами компании, их отчетности по РСБУ и МСФО, данные отраслевой статистики от Минцифры и Росстата, результаты измерений аудитории.

Активнее других свою долю в общей выручке наращивали Netflix и «КиноПоиск HD». Первый занял четвертое место с 8,4% рынка (против 4% годом ранее), второй − шестое место с 7,1% (против 3% в 2019 году). Лидером по доле остался IVI, получивший 22,5% рынка (в 2019-м было 25%). Вторым снова стал Okko с 13,6% (против 15% годом ранее). Далее следует YouTube с 9% (против 13% в 2019-м).

В список крупнейших сервисов также вошли Wink компании «Ростелеком» (7,3% рынка, пятое место) и Megogo (6,6% рынка и шестое место). «Амедиатека» заняла 5% рынка и седьмое место, Start − восьмое место и 4% рынка. Девятое и десятое места делят «Мегафон ТВ» и Premier (по 3% рынка).

Несмотря на некоторое падение долей, все лидеры сумели нарастить выручку. Так, доходы IVI выросли на 44% до 8,8 млрд рублей. Okko, по данным Telecom Daily, подрос на 45% до 5,3 млрд рублей, Megogo − на 24%, до 2,6 млрд рублей, «Амедиатека» − на 41%. Однако эти цифры ниже общей динамика роста рынка. За 2020 год отечественные онлайн-видеосервисы в целом выросли на 51% до 38,9 млрд рублей. Быстрее рынка росли Wink, который вырос по выручке на 53%, Premier (+158%), Start (+173%), Netflix (+207%). Но максимальный рост выручки по итогам продемонстрировал «КиноПоиск HD» − на 246%.

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06.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Telecom Daily